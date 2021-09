Criscitiello: «Mercato Inter, Marotta aveva tre possibilità. Ancora in corsa»

A quasi una settimana dalla fine del mercato Criscitiello dà le valutazioni alle squadre di Serie A. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, celebra l’Inter e Marotta.

RILANCIATI – “La differenza l’hanno fatta i Direttori Sportivi, perché se sei Giuseppe Marotta e devi fare soldi ma perdi i migliori che hai in rosa hai tre possibilità: te ne vai, fai una conferenza e dici che la proprietà è alla canna del gas o inventi qualche operazione. L’Inter ha fatto così, la Juventus non ha saputo fare nulla, il Napoli per non fare danni è rimasto a guardare mentre il Milan ha portato avanti la sua politica e quando prende Junior Messias è un segnale chiaro: abbiamo le idee ma non abbiamo i soldi che servirebbero. L’Inter è ancora in corsa per il titolo e grazie al mercato della Juventus rischia seriamente di restare ancora in pole. La Juventus come sempre ci sarà ma non ha sfruttato i regali di Suning. Evidentemente Andrea Agnelli non è un patito di elettrodomestici”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Michele Criscitiello