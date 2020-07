Rincon: “Ho scelto progetto Inter! Prossima stagione vogliamo migliorare”

Yoreli Rincón, calciatrice di Inter Women, intervistata sulle frequenze di Caracol Radio ha parlato della squadra nerazzurra e delle prospettive sulla prossima stagione. La calciatrice è determinata a migliorare il piazzamento in classifica nella prossima stagione

MIGLIORARE – Queste le parole di Yoreli Rincón: «Ho scelto questo progetto dell’Inter, che ha raggiunto la Serie A Femminile nella stagione 2019-2020. L’anno purtroppo si è interrotto a metà, ma riprenderemo per il 2020-2021. Vogliamo ottenere un piazzamento migliore nel prossimo campionato, ci sono già state moltissime trattative. Posso iniziare la stagione dal principio, sarà molto meglio che l’anno scorso dove sono arrivata a metà e sono partita in ritardo, adesso mi sento molto più tranquilla per poter fare bene dall’inizio».