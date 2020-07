Lautaro Martinez-Barcellona: ecco i tempi. Se non parte, Inter rinnova

Lautaro Martinez è stato decisivo nella partita di ieri tra Inter e Napoli, ma si continua a parlare di mercato in ottica Barcellona. La punta, infatti, potrebbe essere al centro delle contrattazioni al termine della stagione. Di seguito le ultime novità riportate da Matteo Barzaghi per SkySport24

TRATTATIVA FERMA (PER ORA) – Per quanto riguarda Lautaro Martinez, tutto si rinvierà a fine stagione. Dopo la cessione di Icardi, l’Inter ha maggiore tranquillità in uscita e il Barcellona non ha pagato la clausola, dunque ora tutto è più complicato. Il calciatore non ha vissuto il periodo con totale serenità. A fine stagione, o si troverà un accordo con il club blaugrana o si tratterà il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino.