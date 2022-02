Portales: «Inter Women, tenuto testa a Juventus. Roma? Sicura che…»

Macarena Portales, attaccante dell’Inter Women, ha parlato anche della sconfitta contro la Juventus e della prossima partita contro la Roma.

JUVENTUS WOMEN – Queste le parole su Inter Tv da parte di Macarena Portales, attaccante dell’Inter Women, partendo dalla partita di Coppa Italia femminile contro la Juventus Women, da cui le ragazze nerazzurre sono uscite sconfitte dopo una grande prestazione. «Sì, abbiamo tenuto testa a una squadra che gioca la Champions League e che, in fin dei conti, ci è superiore. Ma ci siamo dimostrare all’altezza e sono stati i dettagli a farci uscire dalla competizione».

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – Portales sul campionato. «Ci sono tanti margini di miglioramento? Sì, sono d’accordo. Siamo reduci da ottime prestazioni, ma ci sono sempre margini di miglioramento. Speriamo di continuare a migliorare».

ROMA WOMEN – Portales sulla Roma Women, prossima avversaria dopo la pausa. «Che tipo di partita mi aspetto? Sarà senz’altro una partita difficile. Speriamo di riuscire ad allenarci bene in settimana e di riuscire a prepararci bene per la partita, per poi dare il massimo. Sono sicura che possiamo vincere».