Di Marzio: «Genoa, non sarà semplice! Lautaro Martinez? critiche pesanti»

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, dagli studi di Sky ha detto la sua riguardo Genoa-Inter e in particolare sul momento di Lautaro Martinez.

CONTRO IL GENOA – Di Marzio parla di Genoa-Inter e delle difficoltà dei nerazzurri: «Impossibile questa settimana fare delle previsioni dopo i risultati della scorsa settimana. Oggi pensare a partite sulla carta abbordabili lascia il tempo che trova, da capire con che approccio Inter, Milan e Napoli giocheranno le rispettive squadre. Il Genoa è una squadra che pressa tanto e sta cercando di trovare una sua identità. Oggi affrontare le squadre che lottano per non retrocedere è più difficile. Genoa-Inter sarà una partita difficile».

SU LAUTARO – L’esperto di mercato parla in particolare del momento di Lautaro Martinez: «Critiche pesanti su Lautaro Martinez? Sono d’accordo. Sta attraversando un periodo di difficoltà, questo nessuno lo mette in dubbio, così come nessuno mette in dubbio le sue qualità. Inzaghi non ha mai avuto ad oggi tutti gli attaccanti a disposizione in modo tale da poter cambiare».