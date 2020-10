Mauro: “Vengo da famiglia di interisti, la maglia dell’Inter è un’emozione”

Ilaria Mauro Inter Women

Ilaria Mauro, attaccante di Inter Women, ha concesso una breve interista ai microfoni di “Inter TV” in cui ha parlato dell’ultima sfida contro il Napoli e della partita di domani contro la Roma

IL RITORNO IN CAMPO – Mauro parla di cosa ha provato nel suo ritorno in campo dopo tanti mesi: «Mi è mancato il campo, tantissimo. L’ultima partita che avevo fatto era a gennaio, tornare in campo con una maglia diversa a cui tengo tantissimo è stato emozionante. Io al mister avevo detto di non sapere quanti minuti avrei potuto giocare, sono riuscita a farne 60 penso di aver fatto bene. Mi dispiace per il risultato, vogliamo vincere ogni partita, ma secondo me arriveranno le vittorie».

UNA FAMIGLIA DI INTERISTI – Mauro parla del suo tifo per l’Inter: «In famiglia siamo tutti interisti e quando hai la maglia del tuo cuore è un’emozione forte».

LA PARTITA CON LA ROMA – Mauro parla della sfida di domani contro la Roma: «Questa partita è come una finale. Sarà una guerra, loro ci possono staccare, anche loro vogliono vincere ogni partita e forse lo scudetto. Sono punti fondamentali per loro e anche per noi».