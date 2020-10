Slovacchia, dopo Skriniar altri due positivi: difensore Inter in isolamento

Milan Skriniar

Dopo Milan Skriniar, difensore dell’Inter, altri due giocatori della Slovacchia sono risultato positivi al Coronavirus: il comunicato

PROTOCOLLO – La Federcalcio della Slovacchia ha diramato il seguente comunicato a seguito del riscontro di ulteriori due positività al Coronavirus dopo quella del difensore dell’Inter, Milan Skriniar. “Secondo il protocollo UEFA Return to Play, la nazionale slovacca ha completato ulteriori test per COVID-19 prima di partire per la partita della Nations League in Scozia. Dopo Milan Skriniar, positivi altri due membri della squadra, che sono andati subito in isolamento“.

RISULTATO – La nota ha proseguito. “Il risultato dei test per la presenza del coronavirus è stato positivo nel caso di Jaroslav Mihalík e di un membro del gruppo. Per questo motivo, il gruppo della squadra nazionale e la direzione della Federcalcio slovacca hanno applicato un’ulteriore procedura secondo il protocollo di ritorno in gioco della UEFA“.

ISOLAMENTO – Quanto a Milan Skriniar. “[…] Anche Milan Skriniar è isolato. Nessuno di loro ha sintomi, si sentono bene e nei prossimi giorni superano un altro test“.

NOTA – Infine si legge. “La squadra è volata in Scozia secondo il protocollo UEFA Return to Play, poiché tutti gli altri membri del team di implementazione e i giocatori erano negativi. Domenica 11 ottobre, alle 20:45, giocheranno nella Lega delle Nazioni contro la squadra di casa a Glasgow. Tutti i membri della squadra seguono le misure igieniche ordinate dall’Ufficio della sanità pubblica della Repubblica slovacca, ma anche dalla squadra scozzese e dalla UEFA“.