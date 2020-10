Mauro: “Inter Women, voglio portare qualcosa. Tifosa, quando contattata…”

Ilaria Mauro Inter Women

Ilaria Mauro, attaccante di Inter Women, ha parlato a Sky Sport a due giorni dalla partita di Serie A Femminile contro la Roma, in programma domenica alle ore 12.30. L’attaccante, oltre a far sapere di essere tifosa nerazzurra, ha spiegato cosa si attende da questa stagione.

NUOVA ESPERIENZA – Ilaria Mauro si è trasferita in estate dalla Fiorentina a Inter Women. A poco meno di quarantotto ore dal match con la Roma ha dato le sue sensazioni sulla Serie A Femminile: «Vogliamo vincere il più possibile. Chiaramente abbiamo delle squadre davanti molto strutturate, come la Juventus e la Fiorentina, quindi è difficile dire di poter vincere lo scudetto. Lo vogliamo, ma è molto difficile. Sento l’esigenza anche di insegnare qualcosina e portare l’esperienza che ho accumulato in questi anni. Sono interista, quindi quando mi hanno cercato mi si sono illuminati gli occhi. Poi comunque è una società molto strutturata, con un bel pensiero dal punto di vista calcistico e umano, e mi hanno presa subito. La partita di domenica contro la Roma? Loro hanno preso delle giocatrici molto importanti, anche la mia amica Paloma Lazaro che sta segnando molto, quindi sarà una partita molto difficile. Ma noi faremo il nostro: vogliamo vincere».