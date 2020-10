Boninsegna: “Ibrahimovic? Spero torni dopo Inter-Milan! Lukaku…”

Roberto Boninsegna

Ibrahimovic ha appena annunciato di essere guarito dal Coronavirus (vedi articolo), quindi va verso la presenza nel derby Inter-Milan. L’ex attaccante nerazzurro Boninsegna, intervistato da Sky Sport 24, si augura che non recuperi la forma fisica in tempo per sabato 17. Da parte sua un giudizio anche su Lukaku.

STRACITTADINA IN ARRIVO – Roberto Boninsegna dà un giudizio sull’Inter: «Se vuoi vincere il campionato, lo scudetto, la squadra e i ruoli devono essere coperti in tutti i reparti. Romelu Lukaku? Si sta trovando bene con Lautaro Martinez, io credo che sia forse la più bella coppia che abbiamo attualmente in Italia. Il derby di Milano è la partita più sentita: io l’ho giocato sette anni, è la gente che ti fa capire che lo è. Perché? È la stracittadina, la classica. Io da interista spero che Zlatan Ibrahimovic guarisca, ma dopo il derby perché è pericoloso, un giocatore importantissimo per il Milan. La sua assenza mi conforterebbe di più, gli auguro di guarire ma dopo il derby perché spero lo vinca l’Inter».