Ibrahimovic guarito dal Coronavirus: il comunicato del Milan. OK al derby?

Zlatan Ibrahimovic Milan

Ibrahimovic può considerarsi ufficialmente guarito dal Coronavirus, avendo doppio tampone negativo. Dopo il messaggio dello svedese (vedi articolo) arriva anche il comunicato del Milan, che di fatto rende l’attaccante di nuovo a disposizione per il derby contro l’Inter di sabato 17.

RECUPERA PER IL DERBY – Di seguito il comunicato ufficiale della società rossonera: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. ATS ha preso atto dell’avvenuta guarigione e confermato il termine della quarantena”. Per l’attaccante svedese, ormai uscito dall’incubo Coronavirus, possibile la presenza contro l’Inter. Sarà Stefano Pioli a dire quando potrà rientrare in gruppo.

Fonte: sito ufficiale Milan