Magull: «Guarino importante per il mio arrivo all’Inter. Sono pronta!»

Lina Magull, appena approdata all’Inter Women, si racconta ai canali di Inter TV. Di seguito l’opinione della centrocampista sull’allenatrice Guarino, sulla Serie A e sul club nerazzurro.

GRANDE SFIDA – Lina Magull esprime le proprie aspettative sulla nuova avventura con l’Inter Women: «Avevo già avuto modo di parlare con Rita Guarino. É molto importante essere allineati con l’allenatore. Lei ha molta esperienza e ha raggiunto molti traguardi importanti, sia come guida tecnica che come giocatrice. Sappiamo entrambe quanto sia importante vincere e ottenere ottimi risultati come squadra. Sicuramente vorrò imparare da lei e a mia volta poterle dare alcuni consigli, è una cosa che si fa in Germania. Per me sicuramente si tratta di una grande sfida perché è la prima volta che gioco all’estero e questo porta con sé ulteriori sfide. Ma mi sento pronta, sono aperta a qualsiasi cosa che dovrò affrontare e per me questa rappresenta una grande opportunità per capire quanto posso ancora crescere e quanto posso essere d’aiuto per le mie compagne. Per me la cosa più importante è la squadra, rappresenta tutto per me e spero di esserne una parte importante. Le mie compagne potranno imparare da me e io da loro, spero che potremo crescere insieme, già da questa stagione».

VOGLIA DI INVESTIRE – Lina Magull continua, esprimendo la propria opinione sul campionato italiano: «Penso che la Serie A sia un campionato che negli ultimi anni sia migliorato tantissimo, specialmente nelle ultime due stagioni. Ci sono grandi squadre, un fattore molto importante nella vetrina del calcio mondiale ed è sempre positivo vedere i Club delle grandi squadre maschili vogliono sostenere e investire nelle squadre femminili. È bello vedere che nel campionato italiano ci sia la voglia di migliorare e di investire, portando molte giocatrici dall’estero. Questo è un segnale di crescita molto positivo qui».