Kristjandottir: «La partita con la Lazio il momento più emozionante»

Anna Bjork Kristjandottir è la protagonista dell’Inter femminile del matchday programme di Inter-Bologna. Di seguito della giocatrice nerazzurra

MILANO GRANDE IMPATTO – Anna Kristjandottir, difensore centrale dell’Inter femminile, è la protagonista del matchday programme di Inter-Bologna, gara in programma questa sera. Ecco le parole della giocatrice nerazzurra: «Sono nata a Reykjavik, in Islanda, una città molto importante per me dove vivono la mia famiglia e i miei amici e dove ho fatto i primi passi su un campo da calcio, ricordo che ero sempre fuori a giocare. Eindhoven è un’altra città che ho nel cuore perché ci ho giocato e li ho vissuto tanti momenti che mi hanno aiutata a crescere e diventare quella che sono oggi. Mentre Milano è il mio presente e ha avuto un grande impatto nella mia carriera. Per me è sempre stato importante essere una persona tranquilla e risoluta, dentro e fuori dal campo. Sono determinata, cerco sempre di raggiungere gli obiettivi che mi pongo e mi piace lavorare sodo per ottenerli. Il momento in nerazzurro che ricordo con più emozione è sicuramente la prima partita con questa maglia contro la Lazio. L’ho giocata a gennaio dell’anno scorso per via di un infortunio precedente, in quel momento ho capito quanto era grande il supporto di tutti e mi sono sentita davvero parte della squadra».