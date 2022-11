Graziani: «Luis Alberto farebbe comodo all’Inter! Superlega? Il problema…»

Ciccio Graziani, ha parlato a proposito del tema della Superlega. Sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore, inoltre, “consiglia” Luis Alberto all’Inter

FUTURO – Queste le parole di Ciccio Graziani: «Superlega-UEFA? L’accordo è molto lontano, e bisogna condividere gli interessi. Quando ci sarà questa possibilità, oppure che sia la stessa UEFA a determinare le situazioni come ha sempre fatto gestendo lei il patrimonio di un’eventuale Superlega, allora tutto è possibile. Il problema serio di questa competizione è che tutti volevano passare fuori dal contesto UEFA e questo non era possibile. Adesso che si possono coinvolgere e che la gestione dei diritti passi attraverso il loro organismo allora si potrà fare. C’è in atto un cambiamento nel calcio Europeo, ed in questo contesto si può inserire anche la Superlega. Ma vedrà la luce solo sotto l’egida della UEFA».

MERCATO – Graziani, infine, parla di Luis Alberto possibile uomo mercato a gennaio. L’ex attaccante lo consiglia anche all’Inter: «Luis Alberto? Farebbe comodo alla Roma, alla Juventus o anche all’Inter stessa. Ci sono giocatori che sanno giocare al calcio, magari sono lenti ma non nelle giocate. Luis Alberto con due tocchi fa quello che altri calciatori fanno con quattro».