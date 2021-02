Inter Women, il Milan in semifinale di Coppa...

Inter Women, il Milan in semifinale di Coppa Italia: data e ora dell’andata

Photo 201992987

L’Inter Women, dopo aver superato la Fiorentina in Coppa Italia, si prepara a sfidare il Milan in semifinale. Il club nerazzurro comunica la data della semifinale di andata

SEMIFINALI – L’Inter Women di Attilio Sorbi ha superato la Fiorentina in Coppa Italia, conquistando dunque l’accesso alle semifinali, dove sfiderà il Milan. Le nerazzurre disputeranno la gara d’andata in casa: il match è stato fissato per domenica 14 marzo alle ore 12.30.