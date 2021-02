Lukaku: «Lautaro Martinez? Feeling, ma soprattutto lavoriamo per la squadra»

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Lukaku su Twitter ha deciso di dare spazio ai tifosi, rispondendo a domande e curiosità. Il numero 9 dell’Inter, reduce da un derby giocato e vinto da protagonista, è concentrato sui prossimi obiettivi

FEELING – Romelu Lukaku coinvolge i tifosi su Twitter rispondendo a domande e curiosità. Il numero 9 dell’Inter è super concentrato sul prossimo match contro il Genoa: «I miei obiettivi a fine stagione? In questo momento penso alla prossima partita. Mi concentro solo sul presente. Cosa ho detto dopo aver segnato al Milan? Penso di aver detto un sacco di cose dettate dall’adrenalina. L’intesa con Lautaro Martinez? La comunicazione è fondamentale! Abbiamo un ottimo feeling l’uno per l’altro, ma soprattutto lavoriamo per la squadra. Se ho qualche rimpianto nella mia carriera? Uso il fallimento come motivazione.

PASSATO – Lukaku risponde anche alle domande sulla sua esperienza in Premier League: «Cosa provo nei confronti del Chelsea? Nient’altro che amore. Mi hanno dato l’opportunità di arrivare in Premier League da giovanissimo. Non puoi avere tutto nella vita e sono d’accordo. Sono contento che questa esperienza mi abbia portato dove sono oggi. Il mio rapporto con Ole Gunnar Solskjær? Sta andando alla grande. Dovete sapere che mi piace come manager e come persona e non gli auguro altro che il meglio. Chi è il giocatore più difficile da affrontare in allenamento? Quando ci alleniamo sembra di essere su un campo di battaglia, il nostro allenatore non scherza. Non gli piace per niente quando non diamo il massimo. Mi piace».