Inter-Sassuolo Femminile 0-0 al 45′: poche emozioni e risultato inchiodato

Inter-Sassuolo Femminile per la 16ª giornata del Campionato Femminile di Serie A al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano (MI). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. Poche emozioni, con azioni non sufficientemente pericolose per le interiste. Neroverdi pericolose in ripartenza. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Sassuolo Femminile.

NB: Segui Inter-Sassuolo Femminile grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Inter-Sassuolo Femminile iniziano con ritmi molto bassi. Le due squadre si studiano senza sbilanciarsi particolarmente. L’Inter Women ci prova al 15′ con Tabitha Chawinga, su assist di Elisa Polli. Indirizza sul primo palo ma il pallone termina sul fondo. Al 23′ tenta il tiro anche Ajara Nchout Njoya che, però, non inquadra lo specchio della porta. Elisa Polli, al 36′, fa tutto bene in area di rigore, ma la palla finisce sull’esterno della rete. Anche se la squadra di Rita Guarino prova a spingere non riesce mai ad essere davvero pericolosa. Inoltre, le interiste soffrono le ripartenze delle neroverdi. Il Sassuolo, infatti, sfrutta le disattenzioni delle nerazzurre, soprattutto a centrocampo, per fare male. Nell’unico minuto di recupero, Ghoutia Karchouni cerca di sfruttare una punizione dal limite dell’area per sbloccare il risultato. Ma il tentativo è vano, il primo tempo di Inter-Sassuolo Femminile si chiude sull’0-0.

Inter-Sassuolo Femminile – Tabellino

0 INTER – SASSUOLO 0

Marcatrici:

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 25 Thøgersen, 17 Fördős, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 6 Santi; 33 Ajara Njoya, 5 Karchouni, 11 Chawinga; 9 Polli.

A disposizione: 1 Gilardi, 12 Piazza, 3 Van Der Gragt, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 18 Pandini, 27 Csiszár, 35 Calegari, 37 Colonna.

Coach: Rita Guarino

SASSUOLO (4-3-2-1) 12 Kresche; 2 Philtjens, 4 Gram, 6 Refiloe, 10 Bellucci, 18 Sabatino, 20 Orsi, 26 Clelland, 28 Brustia, 77 Nagy, 85 Filangeri.

A disposizione: 73 Lauria, 3 Mella, 8 Pondini, 11 Hashemi, 15 Brignoli, 23 Tudisco, 27 Monterubbiano, 33 Nowak, 78 Sciabica.

Coach: Gianpiero Piovani

ARIBTRO: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. Assistenti: Edoardo Federico Cleopazzo della sezione di Lecce e Matteo Cardona della sezione di Catania. Quarto ufficiale: Tommaso Capoccia della sezione di Perugia.

NOTE – Ammonizione: Fordos (I) al 25′, al Gram (S) 45+1′. Recupero: (PT).