FOTO – La Serie A scalda gli animi in vista del Derby di Milano

Manca sempre meno al Derby di Milano tra Inter e Milan. Una partita che ferma il capoluogo lombardo e che la Serie A ha voluto celebrare.

DERBY – Mancano poco meno di sei ore al Derby di Milano. Dopo il 3-2 all’andata per il Milan, l’Inter di Simone Inzaghi ha l’occasione di riscattarsi. La vittoria in Supercoppa può dar una mano a nerazzurri, per dare consapevolezza alla squadra. La Serie A celebra il Derby di Milano con un post sul proprio profilo Twitter. Nel post si legge “Da che parte di Milano stai?“. La speranza è che stasera Milano sia solo nerazzurra.

Questa la foto pubblicata su Twitter: