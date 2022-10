Inter-Milan Women: gli ultimissimi aggiornamenti prima del derby

Inter-Milan Women (vedi LIVE): è quasi tutto pronto per il derby di Milano. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di Inter Tv in collegamento dallo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni per il match di Serie A Femminile.

DERBY DI MILANO – L‘Inter Women è pronta per scendere in campo per il match di Serie A Femminile contro il Milan. A pochi minuti dal fischio d’inizio, gli ultimi aggiornamenti lanciati da Inter Tv, in collegamento dallo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Questa l’introduzione del canale tematico nerazzurro: «Oggi esame di maturità per l’Inter Women. Il Milan è una grande squadra e nel corso della storia di questa competizione le nerazzurre hanno sempre sofferto. Si va alla ricerca della prima vittoria in casa contro il Milan e i presupposti ci sono tutti. Nell’Inter Women è cambiato qualcosa, non solo a livello realizzativo ma proprio a livello di consapevolezza. Grandissimo merito a Rita Guarino, che ha posto le basi nella scorsa stagione per creare qualcosa di importante. Oggi si respira una bella aria perché l’Inter non aveva mai iniziato così bene in campionato. Ha ottenuto 13 punti e, se facciamo un passo indietro, a tre stagioni fa, non aveva mai raggiunto questo punteggio prima dell’ottava giornata. Oggi serve una conferma ma non abbiamo mai visto un’Inter così propositiva».