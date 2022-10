Sbardella: «Classifica cortissima: Inter-Milan Women è già una finale!»

Enrico Sbardella è l’ospite nella diretta del Derby di Milano della Serie A Femminile di La7. L’ex giocatore, allenatore e ora coordinatore delle nazionali femminili giovanili, ha parlato riguardo la situazione dell’Inter Women.

FINALI – Enrico Sbardella ha detto la sua prima del Derby di Milano Femminile, negli studi di La7: «È una classifica cortissima quindi gli scontri diretti diventano tutti quanti delle piccole finali. Oggi si giocano tanto sia Maurizio Ganz che Rita Guarino per una piccola fuga. Il Milan Women è partito un po’ in sordina quest’anno rispetto allo scorso anno. Adesso sembra aver trovato la quadra sarà una partita bellissima interessantissima. Roma, Fiorentina e Juventus sono lì appollaiate pronte a sferrare l’attacco per passo falso dell’uno o dell’altra. È questo che ci si aspettava quando si è studiato questo nuovo format. Abbiamo detto meno squadre più partite. Una seconda fase che ci dirà chi lotterà per il vertice, per lo Scudetto, per il posto Champions e chi invece dovrà lottare per non retrocedere». Così l’attuale coordinatore delle nazionali femminili giovanili.

Inter e Milan Women: progetti diversi

INVESTIRE – Sbardella ha poi parlato dei percorsi di Inter e Milan femminili: «Hanno avuto due percorsi completamente differenti da parte delle società, che sono partiti da un’acquisizione di un titolo e un investimento importante sulla prima squadra per quanto riguarda il Milan. Dall’altra parte un percorso più programmatico sul settore giovanile. Tant’è che l’Inter è stata una delle prime società professionistiche maschili a investire nel settore giovanile femminile con numerose squadre con numerose tesserate e con tanti titoli italiani giovanili. È stato un percorso diverso in cui è voluta arrivare in Serie A attraverso un percorso che è partito dal basso. Ha delle basi solide quindi sono due programmi completamente differenti non è detto che uno sia migliore dell’altro ma che ha dato comunque oggi un livellamento». Termina così l’intervento di Sbardella a pochi minuti dall’inizio di Inter-Milan Women (segui il LIVE!).