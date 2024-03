Guarino: «Partita da tre risultati! Bene l’atteggiamento»

Inter-Juventus Women è terminata sul punteggio di 3-3. Rita Guarino, allenatore delle nerazzurre, ha parlato così ai microfoni di Inter TV

APPROCCIO – Queste le considerazioni di Guarino al termine di Inter-Juventus Women: «Oggi benissimo l’atteggiamento, l’approccio. L’avevamo preparata così, le ragazze sono state molto brave a mettere in campo questo tipo di atteggiamento sin dai primi minuti e anche di portarci così in vantaggio. Poi nell’arco della partita abbiamo avuto dei momenti in cui non siamo state così attente e contro squadre come la Juve le disattenzioni le paghi però poi siamo ancora brave a rientrare in gara. Direi un’ottima prestazione. Qualcosa in più del pari? Non c’è dubbio, una partita dai tre risultati. Potevamo anche uscire con una sconfitta che sarebbe stata immeritata per quanto fatto in campo. Per un attimo abbiamo accarezzato l’idea di battere la Juve, così non è stato ma rimane la grande prestazione. Posizione Csizar? L’avevamo studiata così, oggi ha preso una posizione più avanzata occupando la posizione originaria di Magull che era in panchina per un fastidio e non volevamo rischiarla. E stata brava a fare questo ruolo, duttile in tante posizioni. Testa alla prossima sfida? Tutte le sfide della poule richiedono questo approccio. Il livello è così alto che se non le affronti così rischi di farti male».