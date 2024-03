Inter-Napoli, Calzona sceglie Raspadori! Un altro cambio dal 1′ – Sky

Inter-Napoli è la partita che chiude questa sera la ventinovesima giornata di Serie A. Così come Inzaghi, anche Calzona effettua due cambi rispetto alla partita di Champions League con il Barcellona: di seguito le ultime di Sky Sport

MOLTE CONFERME – Inter-Napoli si giocherà tra poco meno di due ore a San Siro. Sia Simone Inzaghi che Francesco Calzona, dopo l’eliminazione in Champions League rispettivamente contro Atletico Madrid e Barcellona, confermano quasi in blocco l’undici titolare. L’allenatore azzurro ha deciso di non rischiare Victor Osimhen, non al meglio: pronto Giacomo Raspadori. L’altro cambio è in difesa dove non ci sarà Mario Rui bensì Mathías Olivera.

NAPOLI probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia