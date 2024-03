Caressa dalla parte di Lautaro Martinez: «Ci vuole più rispetto!»

L’Inter si appresta a sfidare il Napoli a San Siro dopo la delusione in Champions League. Inzaghi, che conferma quasi in blocco l’undici visto contro l’Atletico Madrid, secondo Caressa va a caccia del riscatto mentre tra qualche partita potrebbe accusare un calo. Il giornalista si schiera poi dalla parte di Lautaro Martinez

RISCATTO – L’Inter di Simone Inzaghi secondo Fabio Caressa non accuserà alcun calo con il Napoli: «Io non credo stasera, di solito la partita subito dopo una delusione c’è una reazione. Magari dopo un po’ di calo ci potrà essere, se vince stasera potrebbe vincere lo scudetto addirittura prima del derby. Tra l’altro non ha un calendario impossibile l’Inter, stasera secondo me ci sarà voglia di riscatto. Mercato? Serve uno in più davanti perché Arnautovic ha problemi fisici e Sanchez non può più stare a certi livelli. Quindi in attacco qualcosa potrebbe fare. La rosa è un po’ anziana, forse qualcosa deve fare per cercare di formare una seconda linea più giovane».

RISPETTO – Caressa si schiera poi dalla parte di Lautaro Martinez che ha fallito malamente l’ultimo rigore contro l’Atletico Madrid: «Posso dire una cosa che mi ha dato fastidio? Lautaro Martinez ha fatto una stagione incredibile, è stato il capitano dell’Inter in maniera strepitosa caricandosi la squadra sulle spalle. Secondo me prenderlo così tanto in giro per quella roba del pallone che si alza non è bello. Va bene tutto eh, però ci vuole rispetto».