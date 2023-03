FOTO – Merlo festeggia il gol realizzato: «Prossima settimana si decide tutto!»

Beatrice Merlo, protagonista con il gol del pareggio in Inter-Juventus semifinale di Coppa Italia Femminile, dopo la partita ha esultato sui social.

L’ESULTANZA – Beatrice Merlo ha contribuito con un suo gol (e che gol!) al pareggio per la sfida di andata in semifinale contro la Juventus Women in Coppa Italia Femminile. Il difensore ha esultato così sui social: «Settimana prossima si deciderà tutto! Super contenta per il gol». Di seguito il post pubblicato su Instagram.

Fonte: Pagina Instagram [Beatrice Merlo]