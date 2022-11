FOTO – Marinelli: «Nuova settimana in vista di Parma-Inter Women»

Marinelli si prepara per Parma-Inter Women, prossima sfida di Serie A Femminile. L’attaccante nerazzurra condivide sui propri profili social una foto in cui si allena. Dopo il punto ricavato dallo scontro diretto contro la Fiorentina, la squadra di Guarino punta alla vittoria nella prima gara del girone di ritorno.

REPLICARE – Gloria Marinelli è pronta per una nuova sfida con la sua Inter Women. Le nerazzurre si preparano ad incontrare il Parma, prima avversaria del girone di ritorno. Nella gara d’andata di Serie A Femminile, la squadra di Rita Guarino ha vinto 4-1 contro le gialloblù. Domenica le nerazzurre proveranno a replicare, questa volta in trasferta. Marinelli, pubblicando una foto dell’allenamento sul proprio profilo Instagram, scrive: «Nuova settimana in vista di Parma-Inter Women!».

Alle interiste serve tornare alla vittoria, per riprendere posizione in classifica (vedi classifica) dopo gli ultimi pareggi e la sconfitta contro la Roma.