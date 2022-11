FOTO – Csiszar si prepara con l’Inter Women per sfidare il Parma

Csiszar si allena con le sue compagne di squadra in vista della prossima partita di Serie A Femminile. La centrocampista nerazzurra lo fa sapere attraverso una foto pubblicata sui propri profilo social. Lunedì sera l’Inter Women scenderà in campo contro il Parma, in trasferta.

ALLENAMENTO – Henrietta Csiszar pubblica sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae nell’allenamento. Insieme alle compagne dell’Inter Women, la centrocampista nerazzurra è impegnata nella preparazione della prossima partita di Serie A Femminile. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, domenica la squadra di Rita Guarino è attesa a Parma per la prima sfida del girone di ritorno di campionato. A Gennaio, poi, le interiste si scontreranno nuovamente con le gialloblù, in quel caso per la Coppa Italia Femminile.

Le due squadre, infatti, sono avversarie nel Gruppo D, insieme al Cesena. Quest’ultima già battuta dall’Inter Women nel secondo turno della competizione (vedi highlights).