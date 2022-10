FOTO – Alborghetti alla vigilia di Sassuolo-Inter Women: «Concentrata!»

Alborghetti, capitano dell’Inter Women, pubblica un nuovo post sui propri profili social. La centrocampista nerazzurra comunica qualcosa ai suoi tifosi prima di Sassuolo-Inter.

CONCENTRAZIONE – Lisa Alborghetti punta a un’altra vittoria della sua Inter Women. Questa volta le nerazzurre sfideranno in trasferta il Sassuolo. Per l’occasione, alla vigilia del match di Serie A Femminile, il capitano nerazzurro pubblica sul proprio profilo Instagram una nuova foto. Nella didascalia si legge: «Concentrata su questo». Dopo la sfida in casa contro il Milan, le ragazze di Rita Guarino sono pronte a riconfermare la loro posizione in classifica (vedi classifica).

Tutta la grinta della centrocampista interista, con al braccio la fascia da capitano.