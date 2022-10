Bayern Monaco, altra vittoria in Bundesliga: ora la sfida con il Barcellona!

Il Bayern Monaco, avversario dell’Inter nel Girone C di Champions League, continua a vincere in Bundesliga. La squadra di Nagelsmann batte fuori casa l’Hoffenheim 2-0 e adesso si prepara per il match contro il Barcellona

TRE PUNTI – Il Bayern Monaco vince ancora in Bundesliga. Dopo il pari con il Borussia Dortmund e la larga vittoria con il Friburgo, oggi la squadra di Nagelsmann si impone fuori casa con l’Hoffenheim grazie alle reti di Musiala al 17′ e Choupo Moting al 38′. il Bayern si porta a quota 22 punti in classifica, uno solo dalla capolista Union Berlin che però giocherà domani alle 15.30. Ora i bavaresi si preparano alla sfida con il Barcellona valevole per il Gruppo C di Champions League, lo stesso dell’Inter.