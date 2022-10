FOTO – Inter Women, Pandini corre verso la sfida contro il Sassuolo

Pandini pubblica sui propri profili social una foto che la ritrae in allenamento. La centrocampista dell’Inter Women è a lavoro per preparare la sfida in trasferta contro il Sassuolo. Dopo le numerose vittorie consecutive, compresa l’ultima nel derby, le nerazzurre continuano la caccia ai risultati positivi.

SORRISO – Allenamento con il sorriso per Marta Pandini. La centrocampista dell’Inter Women pubblica sul proprio profilo Instagram uno scatto che la ritrae, felice, a lavoro per la prossima trasferta di campionato. Sassuolo-Inter (vedi articolo) è una sfida da non sottovalutare per le nerazzurre, che sono alla ricerca di un’altra vittoria per rimanere salde al primo posto della classifica di Serie A Femminile.

La centrocampista interista corre verso la partita di domani, allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Intanto le ragazze di Rita Guarino sono a quota 16 punti, dopo solo sei partite.