Chawinga: «Amo segnare e fare assist alle compagne! Inter Women…»

Tabitha Chawinga, attaccante dell’Inter Women, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e non solo.

TUTTO DIVERSO – Tabitha Chawinga in un suo intervento su Inter TV ha parlato di com’è cambiato il suo modo di aiutare le compagne di squadra all’Inter Women: «Da quando sono all’Inter ho capito che non è importante solo andare in gol, ma anche trovare l’assist per una compagna. L’Inter Women per me significa tanto, un traguardo importante. Sono riuscita a togliermi tante soddisfazioni, e tante altre me ne toglierò».