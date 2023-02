Zara: «Lukaku? Inzaghi ora ci può contare! Inter-Milan spartiacque»

Zara dà i numeri del derby Inter-Milan in attesa della stracittadina in programma alle 20.45. A Rai Sport, il giornalista segnala come Lukaku possa essere un uomo chiave per Inzaghi da qui in avanti.

A CONFRONTO – Furio Zara usa le statistiche per presentare il derby: «Per quanto riguarda l’Inter sei vittorie in otto partite. Lautaro Martinez uomo assolutamente in più di Simone Inzaghi, perché è andato a segno con grande regolarità: sei gol nel 2023. C’è una curiosità su Romelu Lukaku: ha sempre segnato un gol nei quattro derby in Serie A. Torna disponibile, anche lui è un uomo su cui Inzaghi può contare. L’Inter comunque ha sei punti in meno rispetto all’anno scorso, gioca di rincorsa e per entrambe si tratta di una partita spartiacque. Il Milan ha quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei, con diciassette gol subiti. C’è anche un discorso di mercato e infortuni: manca la spina dorsale, da quando è fuori Mike Maignan prende valanghe di gol e manca un uomo come Franck Kessié in mezzo al campo. E anche Zlatan Ibrahimovic, che quest’anno non si è ancora visto».