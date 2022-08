Brustia: «Felice del rinnovo con l’Inter! Nuovo anno? Non vediamo l’ora»

Martina Brustia, centrocampista di Inter Women, si è espressa sul rinnovo con l’Inter e sul ritiro precampionato. Poi qualche considerazione in vista della prossima stagione

NON VEDIAMO L’ORA − Brustia racconta la preparazione precampionato e le sensazioni sul rinnovo con l’Inter e gli obiettivi futuri: «Sto bene, la squadra anche. La preparazione è faticosa, i carichi di lavoro sono alti come giusto che sia. Stiamo lavorando bene, stiamo bene in gruppo e cerchiamo di migliorare ogni giorno. Rinnovo Inter? Sono molto felice, lo voluto fortemente. Ringrazio il club e la società. Miglior ricordo? Primo gol in Serie A, lo desideravo sin da bambina. Quest’anno sarà una stagione molto competitiva, il Parma ha messo su un ottimo progetto sulla squadra femminile. Noi vogliamo dare del nostro meglio e non vediamo l’ora di iniziare».