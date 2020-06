Youth League, la UEFA dà ragione all’Inter: attesa per il ripescaggio – Sky

Buone notizie per l’Inter in Youth League. Come anticipato da “Sky Sport”, nelle prossime ore la UEFA decreterà le sorti della Primavera nerazzurra dopo le divergenze di oltre tre mesi fa. E ci si attende un ribaltone della precedente decisione

DI NUOVO IN CORSA – L’Inter Under 19 allenata da Armando Madonna, su decisione della società, aveva rinunciato alla Youth League a causa dell’emergenza Coronavirus (vedi articolo). Niente Inter-Rennes agli ottavi di finale, quindi. Da qui la decisione della UEFA di escludere la Primavera nerazzurra dalla massima competizione giovanile. A distanza di tre mesi, però, è previsto un ribaltone. Oltre alle anticipazioni sulla fase finale di Europa League (vedi articolo), in casa Inter viene accolta anche quella relativa alla Youth League. Vista la situazione createsi, la UEFA sembra riconoscere le ragioni dell’Inter, che di conseguenza si avvia verso il ripescaggio. In questo caso, Inter-Rennes si dovrebbe giocare regolarmente, portando a termine il torneo con un format quasi sicuramente ridotto (a sfida secca in campo neutro, ndr). Nei prossimi giorni è attesa l’ufficializzazione di questa e altre decisioni.