Stankovic e Casadei non bastano, SPAL-Inter Primavera termina 2-1

Filip Stankovic

SPAL-Inter è appena terminata. La seconda giornata del Campionato Primavera 1 porta in dote una sconfitta per i ragazzi di Madonna. A Ferrara termina 2-1 nonostante un ottimo Stankovic tra i pali. In gol Casadei

SCONFITTA DI MISURA – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore della SPAL (vedi articolo), l’Inter torna in campo con un paio di modifiche e un altro piglio. Nonostante ciò, il migliore è il capitano Filip Stankovic, che evita in almeno tre occasioni il raddoppio dei padroni di casa. Al 70′ però la SPAL passa grazie al gol del capitano Demba Seck, che con un diagonale mancino supera Stankovic. Meglio i padroni di casa che i ragazzi di Armando Madonna, che nel corso della partita prova a modificare qualcosa a livello tattico. All’86’ Cesare Casadei a porta vuota sfrutta al meglio l’occasione creatasi dagli sviluppi di un calcio d’angolo per provare a rimettere l’Inter in partita. L’assedio finale non basta, SPAL-Inter termina 2-1: prima sconfitta stagionale alla seconda giornata per l’Under 19 nerazzurra, ferma a quota 3 punti in classifica.

2 SPAL – INTER 1

MARCATORI: Ellertsson (S) al 16′, Seck (S) al 70′ e Casadei (I) all’86’.

SPAL (4-3-3): 1 Galeotti; 3 Iskra, 5 Owolabi-Belewu (15 Raitanen dal 79′), 4 Peda, 2 Alcides (16 Suffer dal 60′); 8 Ellertsson, 7 Attys (20 Semprini dal 60′), 6 Zanchetta; 10 Seck (17 Borsoi dall’84’), 9 Moro, 11 Piht (24 Campagna dall’84’).

A disposizione: 12 Rigon, 13 Szyszka, 14 Csinger, 18 Roda, 19 Mamas, 21 Fiori, 23 Stefanski.

Allenatore: G. Scurto

INTER (3-5-2): 1 Stankovic (C); 2 Lorenzo Moretti, 4 Kinkoue, 5 Sottini (13 Hoti dal 46′); 7 Vezzoni, 8 Mirarchi (18 Iliev dal 59′), 6 Squizzato, 11 Carboni (20 Akhalaia dal 59′), 3 Dimarco (17 Casadei dal 46′); 10 Oristanio (19 Bonfanti dal 73′), 9 Satriano.

A disposizione: 12 Botis, 14 Andrea Moretti, 15 Sangalli, 16 Wieser, 21 Magri.

Allenatore: A. Madonna

NOTE – Ammoniti: Owolabi-Belewu (S) al 67′, Iliev (I) 73′, Semprini (S) all’83’ e Borsoi (S) all’88’. Recupero: 1′ (PT) e 5′ (ST).