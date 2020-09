SPAL-Inter Primavera, tocca rimontare: troppi errori, 1-0 (regalato) al 45′

Condividi questo articolo

Armando Madonna Inter

SPAL-Inter è appena giunta all’intervallo. La seconda giornata del Campionato Primavera 1 per i ragazzi di Madonna per il momento si apre con un parziale da recuperare. A Ferrara è 1-0 dopo 45′

TROPPI ERRORI – Il primo tempo di SPAL-Inter sorride ai padroni di casa. La partita si sblocca al 16′. Ellertsson, appena entrato in area, supera in diagonale il capitano Filip Stankovic sfruttando al meglio l’errore del centrocampo interista, che perde palla e permette di lanciare verso la porta. L’Inter prova a rientrare in partita ma con pochissima precisione sotto porta. Molto meglio la SPAL di Giuseppe Scurto, che avrebbe anche la possibilità di raddoppiare. Troppi gli errori nerazzurri. Dalla squadra di Armando Madonna è attesa una reazione ben diversa nella ripresa.