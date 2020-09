Pirlo: “Lotta scudetto? Non solo Inter e Juventus, sarà avvincente”

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa concedendosi anche una battuta sulla lotta scudetto contro l’Inter

LOTTA CON L’INTER? – Pirlo è convinto che sarà un campionato molto avvincente e non lo riduce a un duello con la sola Inter: «Come ho detto l’altra volta si parte tutti da zero. Tutti si sono rinforzati, non solo l’Inter, ma anche Napoli, Milan, Roma o Lazio. Sarà un campionato avvincente, la Juve parte dai 9 scudetti consecutivi, ma quando si inizia nessuno è avvantaggiato. Bisognerà lottare dalla prima all’ultima per cercare di essere i migliori».