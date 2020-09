Inter-Fiorentina: formazione quasi fatta per Conte, un solo dubbio – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Fiorentina di questa sera sarà l’esordio in campionato per i nerazzurri. Antonio Conte ha un solo dubbio per la formazione che scenderà in campo per centrare i primi tre punti stagionali

Idee quasi del tutto chiare per Antonio Conte in vista di Inter-Fiorentina di questa sera. Secondo “Sport Mediaset” la formazione è praticamente fatta con un solo dubbio a centrocampo. Confermata la difesa con Bastoni che prende il posto dello squalificato de Vrij e sarà supportato da D’Ambrosio e Kolarov. Sulle fasce dovrebbero giocare Hakimi e Perisic, mentre a centrocampo insieme a Barella potrebbe esserci la sorpresa Brozovic al posto di Gagliardini. Ballotaggio per la casella dietro le punte Lautaro Martinez e Lukaku con Eriksen in vantaggio su Sensi.