Smalling ipotesi concreta per l’Inter: gli scenari possibili – SM

Chris Smalling

Smalling è un’idea concreta per l’Inter nel caso venisse ceduto Skriniar. Il difensore inglese è nel mirino anche della Roma, i possibili scenari

Dopo una buona stagione disputata con la Roma, Chris Smalling è tornato al Manchester United per la fine del suo prestito. Il difensore inglese è sempre nel mirino dei capitolini che però devono anche guardarsi dalla concorrenza dell’Inter. Secondo “Sport Mediaset” quella di Smalling in nerazzurro è infatti un’ipotesi concreta, l’offerta dell’Inter sarebbe superiore a quella della Roma, i 18 milioni offerti dall’Inter infatti vengono più incontro ai 20 richiesti dal Manchester United dei 12 offerti dalla Roma. Al momento attuale però Smalling può arrivare a Milano solo in caso di una cessione nel reparto arretrato e il maggiore indiziato è Milan Skriniar. Per quanto riguarda il difensore slovacco la distanza tra Inter e Tottenham è ancora consistente e si attende un rilancio degli inglesi.