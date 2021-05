Satriano mette la firma anche in casa giallorossa. Appena terminata Roma-Inter, partita valida per la 24ª giornata del Campionato Primavera 1, la nona del girone di ritorno. Il capitano Stankovic per un soffio non para l’ennesimo rigore, quindi niente clean sheet. Madonna torna in vetta (per ora)

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-2 del primo tempo in favore dell’Inter Under-19 (vedi articolo), la ripresa si chiude praticamente subito. Al 50′ Davide Mastrantonio atterra in area Martin Satriano, che lo spiazza dal dischetto segnando lo 0-3 al 51′. Poi al 66′ Tommaso Milanese su rigore (generoso) supera Filip Stankovic, che intercetta ma non riesce a impedire la rete giallorossa. Tanti cambi nella ripresa, poche altre emozioni. Il risultato finale di Roma-Inter Primavera è 1-3, che vale la vetta momentanea a quota 46 punti per l’Inter di Armando Madonna, oltre all’allungo sulla Roma (42).

1 ROMA – INTER 3

MARCATORI: Sottini (I) al 21′, Vezzoni (I) al 41′, rig. Martin Satriano (I) al 51′ e rig. Milanese (R) al 66′.

ROMA UNDER-19 (4-3-3): 1 Mastrantonio; 2 Tomassini (14 Missori dal 37′), 4 Ndiaye, 5 Buttaro (18 Cassano dal 77′), 3 Rocchetti (21 Faticanti dal 46′); 8 Bove, 6 Tripi (C), 10 Milanese; 11 Podgoreanu (19 Antonio Satriano dal 70′), 9 Afena-Gyan, 7 Bamba (20 Tall dal 46′).

A disposizione: 12 Megyeri, 24 Berti; 13 Evangelisti, 15 Giorcelli, 16 Pagano, 17 Oliveiras, 22 Volpato.

Allenatore: A. De Rossi

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Sottini (14 Lorenzo Moretti dal 60′); 2 Zanotti (16 Persyn dal 60′), 8 Boscolo Chio, 6 Sangalli, 11 Wieser (18 Lindkvist dal 78′), 7 Vezzoni; 10 Akhalaia (20 Oristanio dal 60′), 9 Martin Satriano (22 Jurgens dal 74′).

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 13 C. Dimarco, 15 F. Carboni, 17 Mirarchi, 19 Goffi.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: M. Vigile della sezione di Cosenza.

NOTE – Ammoniti: Hoti (I) al 58′ e Afena-Gyan (R) all’83’; Recupero: 2′ (PT) e 4′ (ST).