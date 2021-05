Barzaghi: «Inter, presto incontri con Zhang. Due visioni da conciliare»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter. Domani festa scudetto al termine della partita contro l’Udinese, dalla settimana prossima gli incontri tra il presidente Steven Zhang, il tecnico Antonio Conte e il resto della dirigenza per i piani futuri.

LE VISIONI DA CONCILIARE – Barzaghi parla delle diverse visioni che dovranno essere conciliate negli incontri che vedranno protagonisti il presidente dell’Inter e le varie componenti tecniche e societarie: «Il meeting dovrà dare risposte importanti, la società dovrà dare risposte importanti a Conte. Da una parte dovrà esprimere delle linee guida, dall’altra c’è Conte che chiederà garanzie per una squadra competitiva. Il nodo sarà trovare l’accordo tra esigenze economiche e le legittime ambizioni di un allenatore che ha appena vinto lo scudetto».