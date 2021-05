Pioli: «Abbiamo giocato più di tutti, gli infortuni hanno inciso tanto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro l’Atalanta in cui i rossoneri si giocano l’accesso alla prossima Champions League. Il tecnico ha dei rimpianti per i tanti infortuni che a suo dire hanno impedito alla squadra di chiudere il campionato in una posizione più alta in classifica.

TANTI INFORTUNI – Pioli si gioca tutto domani all’ultima giornata. Dopo un campionato in cui, per larghi tratti, è stato in vetta alla classifica contendendo lo scudetto all’Inter, i rossoneri si ritrovano all’ultima giornata col rischio di restare fuori dalla prossima Champions League. Il tecnico accusa i troppi infortuni e le troppe partite disputate: «Sicuramente ha inciso. Abbiamo avuto due blocchi di infortuni con dei reparti completi fuori per alcune partite e questo ci ha impedito di fare le giuste rotazioni per dividere gli sforzi e recuperare le energie. Siamo la squadra che ha giocato più di tutte, giocare ogni 4-5 giorni è complicato. Tutti sono capitati in determinati momenti in cui abbiamo dovuto fare partite con 6-7-8 assenze».