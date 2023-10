Sampdoria-Inter Primavera 1-1, pagelle: bentornato Sarr 7, Maye 4

L’Inter Primavera riesce in extremis a pareggiare la partita contro la Sampdoria. 1-1 il risultato finale del match, queste sono le pagelle. Promosso Amadou Sarr, bocciati in tanti oggi.

Calligaris 6: Para un tiro difficile su Ntanda nel finale e salva il pareggio dell’Inter. Sul gol non può nulla, l’errore non è il suo.

Sampdoria-Inter Primavera, pagelle: DIFESA

Aidoo 5.5: Non spinge come al solito e soffre enormemente sulla fascia le volate degli esterni avversari. Lemina lo obbliga all’ammonizione addirittura.

Maye 4: Fa un errore da matita rossa nel primo tempo in impostazione facendo ripartire la Sampdoria in contropiede. Questi sono gli episodi da evitare che possono indirizzare un match così tanto in equilibrio. Nella ripresa compie il disastro: mette il corpo davanti al pallone ma si fa aggirare da Conti che gli ruba palla trovando Polli a porta vuota per l’1-0.

Stankovic 6.5: Da difensore centrale si comporta comunque da regista. Lanci di 50 metri a tagliare il campo perfetti. Poi due recuperi di grande importanza e velocità sulle ripartenze avversarie.

Cocchi 6: Come il terzino destro anche lui è più timido. Non sale più di tanto e non si trova con il suo compagno di fascia in una giornata decisamente negativa.

Sampdoria-Inter Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Di Maggio 5.5: Tante partite consecutive incidono sulla sua prestazione senza mordente e senza la solita grinta.

Bovo 6: Regge il centrocampo come può durante il primo tempo. L’equilibrio della squadra dipende esclusivamente da lui che non si comporta affatto male.

Akinsanmiro 6.5: Lontano ancora dalla sua forma definitiva, ma è tornata la piovra a centrocampo. Recupera tanti palloni, ne perde anche, ma dà la palla giusta per il 2-1 dopo il gol di Sarr. Gli attaccanti non ne approfittano.

– dal 60′ Berenbruch 6: Alza il ritmo della partita, non si arrende al gol subito e dà ciò che serve all’Inter per riprenderla nel finale.

Sampdoria-Inter Primavera, pagelle: ATTACCO

Kamate 5: Scarico, spento, sembra quasi svogliato. Prima grave insufficienza della stagione, si può perdonare visto l’andamento della stagione.

Sarr 7: Finalmente è tornata la punta titolare e si vede. Il peso delle azioni d’attacco dell’Inter è tutto sulle sue spalle. Fa tutto da solo, perché guadagna il calcio di rigore di cattiveria e lo segna spiazzando il portiere. Essenziale per Chivu.

Quieto 5: Stessa prestazione del compagno dall’altra parte del campo, forse anche più irritante. Ha tante occasioni per puntare l’uomo, ma torna sempre indietro e gioca senza ritmo. Non scala mai la marcia, bocciato.