Roma-Inter Primavera, 0-0 all’intervallo: ci prova Jurgens in spaccata

L’Inter Primavera di Cristian Chivu si sta giocando la finale scudetto di categoria contro la Roma. All’intervallo però è 0-0 tra le due formazioni con pochissime emozioni, da una parta e dall’altra.

REPORT – Si sono conclusi i primi 45 minuti al Mapei Stadium della finale scudetto tra Inter e Roma Primavera. I nerazzurri hanno agito molto di rimessa lasciando il pallino del gioco alla Roma. L’unica grande occasione è stata proprio per la formazione di Chivu quando Carboni sfonda a sinistra e mette dentro per Jurgens che taglia bene sul primo palo ma non trova lo specchio in spaccata con il sinistro. L’altra grande occasione è per Abiuso che però, nel suo tiro, coglie la schiena di Jurgens con il pallone destinato verso l’incrocio dei pali. Per il resto una partita molto nervosa e con molti contrasti duri. Segui il secondo tempo su Inter-News.it con la nostra diretta live (vedi articolo).