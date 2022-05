Feratovic (Roma): «Ci giochiamo lo scudetto, dobbiamo creare di più»

L’Inter e la Roma Primavera si stanno giocando lo scudetto di categoria al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A fine primo tempo il punteggio è sullo 0-0 e ai microfoni di Sportitalia ha parlato il difensore giallorosso Feratovic.

SECONDO TEMPO – Pochissime emozioni nel primo tempo della finale scudetto tra Roma e Inter Primavera. La formazione di Chivu ha avuto le occasioni migliori ma sono state veramente pochissime le emozioni. Merito va dato anche alle due difese (vedi articolo). Un protagonista dei giallorossi, Feratovic, parla così ai microfoni di SportItalia all’intervallo. «Cosa ci dirà il mister? Non so, stiamo giocando per lo scudetto. Nel secondo tempo dobbiamo essere compatti e creare più occasioni».