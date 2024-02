Olympiacos-Inter Primavera 0-0 al 90′: regge il pareggio, si va ai rigori

È terminato con il punteggio di 0-0 il match tra il Olympiacos e l’Inter Primavera. I nerazzurri nella ripresa di Atene non riescono a trovare la via del vantaggio nonostante l’uomo in più. Questo è quanto accaduto dopo il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Al triplice fischio della ripresa, il risultato tra Olympiacos e Inter Primavera segna 0-0. Niente di fatto nonostante una ripresa ricca di occasioni e un vantaggio notevole per i nerazzurrini di Chivu. Il secondo tempo inizia con il primo squillo da parte dell’Olympiacos. Koutsidis di testa fa soffrire Raimondi bravo a metterci una pezza nonostante il fischio per fuorigioco arrivato al termine dell’azione. Al 63′ ci prova l’Inter con Berenbruch che da distanza ravvicinata colpisce male la palla su servizio di Owusu. Al 70′ altra parata miracolosa di Raimondi che tiene i suoi vivi con una rocambolesca Olympiacos che non accenna a fermarsi. Pnevmondis e Papakanellos ci provano in un solo colpo ma il numero 21 dell’Inter ferma tutto. Pochi minuti dopo la doccia gelida per i greci che si ritrovano con un uomo in meno per il doppio giallo rifilato a Papakanellos per un intervento duro ai danni di Di Maggio. Al 75′ torna a farsi vedere l’Inter con Cocchi che dal cross di Aidoo tira un bolide che viene parato prima da Sina per poi finire sul palo. Nel finale, si alza il ritmo del match con le due squadre impaurite di perderla. Al fischio dell’arbitro portoghese nulla di fatto con le due squadre che vanno direttamente ai calci di rigore.