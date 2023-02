Inter Primavera, spareggio Youth League contro il Ruh Lviv: il programma

L’Inter Primavera di Chivu si gioca l’accesso gli ottavi di Youth League in Polonia contro il Ruh Lviv nel match in programma domani (mercoledì) alle ore 14.00. Di seguito il programma completo dei playoff

SPAREGGI – L’Inter Under 19 di Cristian Chivu si gioca l’accesso agli ottavi di finale della Youth League nello spareggio in programma domani, mercoledì 8 febbraio, in Polonia contro gli ucraini del Ruh Lviv. Il match, che si svolgerà in gara secca, andrà in scena alle ore 14.00 a Stalowa Wola. Gli ucraini arrivano allo spareggio dopo aver eliminato, nella doppia sfida andata e ritorno, prima lo Zagłębie Lubin e poi il Galatasaray. L’Inter invece si è qualificata ai playoff grazie al secondo posto nel gruppo C. Di seguito il programma completo dei playoff:

7 febbraio, ore 18. Young Boys -Salisburgo

7 febbraio, ore 20. Hibernian -Dortmund

8 febbraio, ore 14. Ruh Lviv – Inter

8 febbraio, ore 16. Genk – Juventus

8 febbraio, ore 18. Az Alkmaar -Eintracht

8 febbraio, ore 18. Hajduk Split -Shakhtar

8 febbraio, ore 18. Mtk Budapest -Ajax

8 febbraio, ore 18. Panathinaikos -Porto

Fonte: inter.it