Inter Primavera, classifica marcatori Under-19: Valentin Carboni in testa

Inter Primavera impegnata in Italia e in Europa anche quest’anno. La squadra di Chivu, in vista dell’esordio in UEFA Youth League, non sta passando un periodo positivo in Primavera 1. Si distingue, però, la stella di Valentin Carboni. Almeno in zona gol. Scopriamo insieme la classifica marcatori dell’Inter di Chivu aggiornata e completa a questo punto della stagione

CLASSIFICA MARCATORI U19 – Le prime quattro partite stagionali dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu non portano in dote vittorie. Due pareggi e altrettante sconfitte per la squadra nerazzurra in Primavera 1, con 5 gol segnati da quattro calciatori diversi. Tra questi spicca il talento italo-argentino Valentin Carboni, unico ad aver già messo a segno reti multiple. E senza nemmeno giocarle tutte per via degli impegni in Prima Squadra. Di sicuro Valentin Carboni ci sarà per il debutto in UEFA Youth League, non potendo essere a disposizione per la Champions League ancora. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu (tra parentesi tonda i gol messi a segno su rigore).

Inter Primavera, classifica marcatori Under-19

2 GOL – Valentin Carboni.

UN GOL – Nikola Iliev (1), Issiaka Kamate ed Enoch Owusu.

