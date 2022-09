Brambati: «Inter non più squadra! Chiedete a Perisic. Con Conte…»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, parla a proposito dell’Inter, commentando la situazione dello spogliatoio. L’ex calciatore invoglia a chiedere lumi a Perisic sulla situazione nerazzurra

DIFFIDENZA − Il retroscena svelato da Brambati nei confronti di Inzaghi: «Inter? Mi aspetto qualcosa in più, gioca in casa e secondo me è più squadra della Juventus. Ultimamente i nerazzurri non mi sembrano più una squadra, mi sembra disunita. Non solo dal punto di vista tecnico tattico. Io ho parlato con Radio Londra, voi sapete che è arrivato Perisic che ha fatto un anno con Conte e con Inzaghi. Chiamatelo e fatevi raccontare qualcosa. Io so solo che lo spogliatoio dell’Inter, con Conte era uno spogliatoio e con Inzaghi è un altro spogliatoio. Ve lo firmo. Io questa cosa la sostenevo pensando a quello che percepivo, oggi non lo percepisco, l’ho sentito».