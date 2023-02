Inter-Napoli Primavera 1, 3-0 al 45′: Stankovic fa quello che vuole, che gol!

Dopo il brutto pareggio contro il Cesena ultimo in classifica arriva un’altra occasione di riscatto per l’Inter Primavera che oggi affronta il Napoli.

NB: Segui Inter-Napoli Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Inter e Napoli si affrontano per quella che è una sfida nei bassifondi della classifica. L’opposto di quello che succede invece in Serie A. Ai nerazzurri questa situazione non va bene, Cristian Chivu decide allora di cambiare e puntare sul 4-2-3-1 con il ritorno di Valentin Carboni. Inizio deciso da parte dei nerazzurri che al 15′ hanno una grande occasione con Pio Esposito che spara però addosso al portiere. Al 17′ arriva il vantaggio nerazzurro con un gol pazzesco di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista raccoglie un pallone al limite dell’area, carica il destro e sfonda la porta del Napoli, portando i nerazzurri sull’1-0. È sempre Stankovic che 4 minuti dopo su un calcio d’angolo prende l’ascensore e insacca di testa sul cross di Nikola Iliev. Grande partenza dell’Inter in vantaggio per 2 a 0. Ci pensa Issiaka Kamatè a segnare la rete che vale il 3-0. Grande partita del francese, sempre pericoloso con le sue incursioni. Col sinistro buca Valerio Boffelli, portiere azzurro che non sta vivendo una gran giornata.

Inter-Napoli Primavera al 45′ – Il tabellino

3 INTER-NAPOLI 0

Marcatori: Stankovic (I) al 17’e al 21′, Kamatè (I) al 35′

INTER U19 (4-2-3-1): 21 Calligaris; 27 Dervishi, 3 Fontanarosa, 15 Kassama, 33 Pelamatti; 4 Stankovic, 14 Kamatè; 10 Carboni, 11 Iliev, 30 Owusu, 23 Esposito.

In panchina: Botis, Bonardi, Martini, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Di Pentima.

Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI U19 (3-4-2-1): 1 Boffelli, 72 D’Avino, 2 Barba, 5 Nosa; 6 Gioielli, 15 Spavone, 16 Alastuey, 28 Marchisano; 7 Acampa, 93 Bilel, 9 Pesce.

In panchina: Turi, Giannini, Hysaj, Rossi, Boni, Marranzino, Koffi, Bonavita, Gnigue

Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Arbitro: Marco Monaldi

Assistenti: Roberto Allocco – Nicola Di Meo

NOTE – Ammoniti: Frustalupi (N) al 36′ Recupero: 1′ (PT).