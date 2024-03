Inter-Juventus Primavera 2-2, sfortuna con beffa nel finale

Termina con il punteggio di 2-2 Inter-Juventus Primavera, sfida valevole per la venticinquesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 1-1.

SECONDO TEMPO – Partita letteralmente dominata dall’Inter Primavera, che in casa non riesce però ad andare oltre al pareggio contro la Juventus. Dopo un primo tempo chiusosi sull’1-1 con tanto di numerose occasioni sprecate e una traversa, gli uomini di Chivu continuano con la loro pressione anche nella ripresa. Al 50′ Owusu prova a trovare la doppietta, con Radu che gli risponde ottimamente. Poi al 69′ arriva l’occasione anche per Stankovic, che sugli sviluppi di calcio d’angolo manda la palla alta con un colpo di testa. Il forcing nerazzurro trova però concretezza al 71′: altro calcio d’angolo pennellato da Quieto, Stankovic spizza e trova Owusu che da due passi mette in rete il gol del sorpasso e della sua doppietta. La gara sembra andare per i binari giusti fino alla beffa finale: all’88’ Cocchi sbaglia la marcatura su un cross e Ripani, tutto solo, di testa sigla il gol del pareggio finale. Una vera e propria beffa, vista la prestazione dell’Inter messa in campo quest’oggi.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 2-2

Crapisto al 4′, Owusu al 34′ e al 71′, Ripani all’88’