Allegri: «Scudetto? Non può vincere sempre una squadra! Dispiacere per i punti»

Momentaneamente a -15 dall’Inter e alla vigilia di Juventus-Atalanta, Massimiliano Allegri spiega le sensazioni della sua squadra. Non manca la battuta sullo scudetto.

PUNTI E OBIETTIVI – Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta parla così Massimiliano Allegri: «Il morale della squadra? Quando arrivi in questo momento della stagione i punti sono molto pesanti. C’è da fare dei punti per arrivare all’obiettivo e giochiamo contro una squadra che è i corsa per entrare nei quattro posti. Preoccupato per il crollo? Non sono preoccupato. Siamo dispiaciuti perché abbiamo lasciato un bel po’ di punti in questo mese. Siamo a marzo, nella parte finale della stagione. Il primo obiettivo era quello di arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Siamo al secondo posto e stiamo lottando per uno dei primi quattro posti e siamo in semifinale di Coppa Italia. Momentaneamente gli obiettivi prefissati a inizio stagione li abbiamo raggiunti. Dobbiamo vedere le situazioni in maniera positiva perché comunque abbiamo ancora undici partite da giocare e siamo in una buona posizione. Non lottiamo più per lo scudetto? Non può vincere sempre una squadra. La Juventus ha fatto nove anni straordinari, poi c’è stato un cambiamento generazionale. Quest’anno l’età media della squadra si è abbassata. Però l’importante è cercare di entrare in Champions League tutti gli anni. Per tante squadre è il 30% del fatturato e bisogna entrarci per forza».